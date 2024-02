Basket, la GeVi Napoli vola in semifinale di Coppa Italia: battuta Brescia

Al ritorno alle final eight di Coppa Italia dopo 17 anni, il Napoli Basket centra un successo straordinario ed emozionante e vola in semifinale dopo aver battuto nella gara dei quarti la Germani Brescia, capolista in campionato, per 80-74. Gli uomini di Milicic centrano la partita perfetta, mettendo in grosse difficoltà la squadra di Magro sin dalle battute iniziali. Decisive alcune intuizioni del coach croato, che ha studiato nei minimi dettagli come trovare la chiave di volta vincente dopo le due sconfitte maturate nel corso della stagione sia al PalaLeonessa che al PalaBarbuto. Grande protagoniste del match in casa azzurra è stata la coppia a 'stelle e strisce' formata da Jacob Pullen e Markel Brown, autori rispettivamente di 25 e 19 punti.

Ora in semifinale la GeVi troverà Reggio Emilia, altra sorpresa di giornata, che ha eliminato la favorita Virtus Bologna nell'altro quarto di finale di giornata. L'appuntamento è fissato per sabato sera, sempre all'Inalpi Arena di Torino, alle ore 20.45.

Il match

Igor Milicic lo aveva detto alla vigilia che avrebbe provato a cambiare tutto e così è stato. Il tecnico croato sorprende subito Brescia con uno 'starting five' inedito formato da Ennis, De Nicolao, Brown, Sokolowski e Biar. La partenza di Napoli è a razzo, con gli azzurri che piazzano subito un parziale importante in apertura di match. La notizia di serata è che per i primi 5 minuti di gioco Owens e Zubcic restano in panchina. Il croato non è nelle sue serate migliori e lo dimostrano alcune triple tentate a salve che non vanno a segno. Il primo quarto si conclude con i partenopei avanti di 8 e i lombardi ad inseguire 19-11. Nella seconda frazione la Germani accorcia le distanze, ma Brown chiude con una schiacciata prima dell’intervallo, che vale comunque il + 4 azzurro (34-30).

Nella ripresa sale in cattedra Jacob Pullen e non ce n’è più per nessuno. Lo statunitense naturalizzato georgiano comincia a trafiggere gli uomini di Magro con una serie impressionante di triple e penetrazioni. E l’asse con Markel Brown risulta ferale per Brescia. Napoli demolisce i lombardi e chiude il terzo quarto sopra di 15 (46-61). Nell’ultima frazione De Nicolao e compagni gestiscono inizialmente il vantaggio, poi la Germani con il passare dei minuti recupera, fino ad arrivare al – 5. Gli ultimi minuti di gioco sono convulsi, ma la GeVi resiste e porta a casa il match con il punteggio di 80-74, per la gioia dei tifosi napoletani presenti sugli spalti dell'Inalpi Arena di Torino e per quelli che hanno sofferto da casa davanti alla tv.