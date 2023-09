Buona la prima per la Geko. Vittoria in rimonta contro Chieti nel Memorial Chicco Zorzi

Con un 4° periodo da 27 punti la Geko, ancor priva di Mennella e senza capitan Cantone, batte in rimonta Chieti (70-66) e raggiunge la NPC Rieti nella finalissima del Memorial Chicco Zorzi.

Dopo un avvio equilibrato gli abruzzesi strappano nel finale di 2° quarto raggiungendo l'intervallo sul +9 (36-27), e mantengono il controllo fino al 30°. I santantimesi si rifanno sotto nell'ultimo quarto prima con Kamperidis (8 punti di fila per il 55-51 e poi per il 60-54) e quindi con Scali che mette il canestro del -2 (63-61) a 2'28. La tripla del sorpasso la firma Antonio Gallo (63-64) quelle che chiudono i giochi le segnano invece il giovane Peluso (lanciato in quintetto da Gandini) e ancora Scali.

Top scorer il greco Kamperidis che chiude il suo esordio in maglia Geko con 24 punti, 15 rimbalzi e 10 falli subiti.

Chieti Basket 66 - Geko Sant'Antimo 70 (15-12, 36-27; 53-43)

Sant'Antimo: Gallo 13, Peluso 6, Scali 15, Kamperidis 24, Quarisa 7; Cantone ne, Dri 2, Di Camillo, Stentardo, Colussa, D'Apice 3. All.: Gandini