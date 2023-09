Geko al memorial Chicco Zorzi di Campli. Gandini: "Test prezioso per misurare il nostro grado di competitività"

Primi test per la Geko edizione 2023-24, che domattina partirà alla volta di Campli per partecipare al Memorial Chicco Zorzi.

Al PalaBorgognoni si terrà un quadrangolare, domani sono in programma le semifinali, sabato le finali. Il torneo si aprirà con la sfida tra la Jesi Basket e NPC Rieti (ore 18), con Cantone e compagni che scenderanno in campo nel secondo match (ore 20:30) affrontando il Chieti Basket degli ex Roberto Maggio ed Enzo Cena, una delle big designate del Girone B.

Coach Gandini – “E’ la nostra prima uscita stagionale, ci servirà a verificare che le cose che abbiamo messo in queste due settimane funzionino e siano efficaci e ovviamente il grado di conoscenza tra i giocatori, i nuovi e chi c’era già. Sarà un test importante anche per sincronizzarci con il ritmo partita: abbiamo deciso di non fare scrimmage e gare senza uno scopo agonistico perché volevamo subito partite vere, con arbitri, punteggio, vittoria e sconfitta. Questo per capire il grado di competitività della squadra e la sua capacità di reagire ai momenti di difficoltà. Ci serve per creare mentalità e generare quella cultura del miglioramento che dovrà accompagnarci per tutto l’anno”.