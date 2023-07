Geko Sant’Antimo: Completato lo staff 2023/2024

Completato lo staff per la Geko 2023-24.

Dopo aver ufficializzato il coaching staff che affiancherà Marco Gandini, è il momento di presentare il team che si occuperà della preparazione fisica, con le conferme del professor Aldo Chiari e di Salvatore Amoroso, e il nuovo fisioterapista, Maurizio Pignalosa.

Aldo Chiari, napoletano classe 1975, è alla sesta stagione a Sant’Antimo dove ha creato e sviluppato il PSA Lab, uno dei fiori all’occhiello del club. Dottore in Scienze Motorie, Preparatore Fisico CONI e Mental Coach certificato, ha una lunga e vincente esperienza nel mondo dello sport (al momento collabora con il Team Djokovic) e della pallacanestro in particolare: nel suo curriculum prima dell’esperienza alla PSA, ci sono quelle con l’Arechi Salerno e con il Cuore Napoli, che nella stagione 2016-17 conquistò Promozione in A2 e Coppa di Lega. Un’altra doppietta il professor Chiari l’aveva realizzata nel 2007 con la Phard Napoli, che conquistò Scudetto e SuperCoppa Italiana.

Salvatore Amoroso, 35 anni il prossimo settembre, ha legato tutto il suo percorso sportivo e professionale ad Aldo Chiari, prima da atleta nel Muay Thai, e poi come preparatore fisico. L’anno scorso ha già lavorato con la PSA e contestualmente ha collaborato con il Cercola poi promosso in C.

Maurizio Pignalosa, 53 anni, laureato in Scienze Motorie e in Fisioterapia, è in questo campo da oltre 25 anni. Per quel che riguarda la pallacanestro, ha lavorato con Virtus Pozzuoli e New Basket Caserta e può vantare una preziosa esperienza presso il Centro Tecnico Federale Regionale di FIP.

Aldo Chiari: “Ormai al sesto anno di collaborazione posso dire di essere un veterano di questa società. Durante queste stagioni abbiamo superato tanti ostacoli, abbiamo sofferto ma soprattutto gioito per le vittorie. Questoi sarà un anno con un livello competitivo più alto, ricco di sfide per tutto lo staff e i giocatori. Quest’anno ci sarà anche una novità, entra ufficialmente in società il mio assistente, Salvatore Amoroso che mi supporterà con la prima squadra e si occuperà della preparazione delle giovanili. Vi aspetto tutti al palazzetto a sostenerci. Forza PSA”.

Salvatore Amoroso: “Sono contento di poter continuare il mio percorso professionale in questa società e dunque ringrazio tutti per la fiducia accordatami. Per me rappresenta un’importante occasione di crescita collettiva. Con il lavoro di squadra e la testa giusta potremo togliersi le nostre soddisfazioni”.

Maurizio Pignalosa: “Sono onorato di cominciare questa collaborazione con una società seria e ben organizzata a cui spero di poter dare tutto il mio contribuio. Fornirò agli atleti tutto il supporto per raggiungere e mantenere uno stato di benessere. L’entusiasmo c’è… aspetto solo di iniziare!”