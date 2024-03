La zuppa di cozze de La Figlia d''o Marinaro - RICETTA ORIGINALE

NapoliToday aveva incontrato donna Assunta, per tutti 'a figlia d''o Marinaro, in prossimità del lancio della sua ormai iconica Agenda, realizzata nell'ambito delle iniziative a sostegno della Fondazione Santobono. Dagli antipasti ai dolci, contiene la rivelazione dei segreti culinari del ristorante più napoletano di sempre, compresa la mitica "zuppa 'e cozzeche" che ha reso donna Assunta famosa in tutto il mondo. Generosa e spontanea, 'a Figlia d'ò Marinaro ci ha dato il permesso di pubblicarla. Eccola:

Ingredienti x 4 persone

cozze: 2kg

polpo: 1 kg

maruzzielli: 300gr

vongole: 300gr

scampi: 4

gamberetti: 8

freselle: 8 pezzi

olio piccante ('o russ')

Acqua: quanto basta

sale: quanto basta

aglio

Procedimento

Pulire bene e sciacquare sotto acqua fredda corrente tutti gli ingredienti avendo avuto cura di far spurgare bene vongole e maruzzielli (dalle cozze va estratta manualmente la "barbetta" o bisso e raschiato il guscio da impurità e filamenti; dai gamberetti e scampi va eliminato il solo filamento intestinale; al polpo va tolto l'apparato interno e gli occhi).

Cuocete il polpo per circa 40 minuti in una sufficiente quantità di acqua a bollore, estraetelo e tagliatelo a dadini, lasciando intera la parte terminale dei tentacoli

Fate scaldare un fondo d'olio in una padella capiente e fate rosolare un po' d'aglio che avrete poi cura di eliminare. Aggiungete quindi le cozze, mettete un coperchio e lasciate cuocere a fuoco vivace finché non si apriranno le valve, a quel punto alzate le cozze e mettetele da parte. Ripetete la stessa operazione con le vongole e poi con le maruzzelle.

Cuocete gamberetti e scampi immergendoli velocemente in poca acqua bollente.

Il piatto

Inumidite le freselle, disponetele nei piatti e copritele con gli ingredienti decorando con scampi, gamberetti e tentacoli di polpo. Quindi condite con 'o russ', il tradizionale olio piccante partenopeo.

Il tocco finale di donna Assunta, assieme al suo inimitabile o' russ', è un tarallo fragrante sugna e pepe in cima al piatto