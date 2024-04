Per scoprire dove mangiare a Napoli tra top e gusto pop. Arriva la guida I CENTO | VIDEO e FOTO

I quaranta migliori ristoranti per le grandi occasioni e le sessanta migliori tavole popolari per tutti i giorni trattorie, pizzerie e, ovviamente, luoghi dediti allo street food che a Napoli è legge. Così si presenta I Cento Napoli, la guida per chi ama mangiare fuori in città.

Pubblicata da EDT, racconta i cento migliori indirizzi dove mangiare in città, suddivisi fra TOP e POP, una vera e propria mappa del territorio partenopeo, per conoscerlo, per raccontarlo attraverso la sua ristorazione, tra i pilastri della sua cultura e della sua economia.

Dal 26 aprile in libreria, la guida che nasce 15 anni fa a Torino rientrando in una collana che negli anni ha raccontato nei piatti Roma, Milano, Firenze, Bari e Genova. Adesso arriva, per la prima volta anche a Napoli, dopo l’incontro con Roberto Barbieri A.D. de GESAC - Società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, con l’obiettivo di offrire ai tanti turisti in arrivo in aeroporto una guida innovativa che valorizzi le eccellenze di una città indissolubilmente legata alla sua ristorazione.

Non è cosa nuova intrecciare il cibo all’arte sia per estetica che per creatività. Seguendo questa filosofia l’approdo a Napoli de I Cento è presentata proprio in un luogo in cui le arti si incontrano, la Fondazione Made In Cloister, il chiostro del ‘600 di Santa Caterina a Formiello che è anche sede napoletana del refettorio pensato dallo chef stellato Massimo Bottura.

Tra le opere d’arte e le installazioni di Interaction, la mostra biennale attualmente in corso al chiostro, si muovono i ristoratori, chef e addetti ai lavori che sono rientrati tra i cento meritevoli da menzionare e far conoscere ai turisti e, soprattutto, ai napoletani più bongustai.

Tra Pop e Top, i migliori luoghi dove mangiare e bere

La guida raccoglie i cento migliori luoghi della ristorazione di Napoli, dividendoli in due sezioni:

40 ristoranti TOP e 60 indirizzi POP che riuniscono trattorie popolari, pizzerie storiche e contemporanee, e street food, dalle tripperie alle rosticcerie.

La formula è quella consueta della collana: cento schede per cento indirizzi. I locali Top sono indicati in ordine alfabetico, con una classifica di dieci preferiti, una hit parade che premia il “miglior ristorante di Napoli” secondo gli autori; i locali Pop, sempre in ordine alfabetico, sono tutti a pari merito, con un solo vincitore di sezione, premiato come “miglior locale Pop di Napoli”.

Questa formula, insieme alla qualità “letteraria” delle recensioni, non delle semplici “schede” di ristoranti, ma dei brevi racconti di gustose esperienze enogastronomiche.

La cucina partenopea è una delle più amate del mondo, ma è solo negli ultimi anni che ai locali tradizionali se ne sono affiancati di innovativi, completando così l’offerta, dalla creatività della Nuova Cucina Napoletana alle tavole più ruspanti dei Quartieri, fino a una squisita pizza fritta al Rione Sanità.

I Cento sono una guida indipendente e libera, rigorosa e divertente: gli autori sono quelli dell’edizione “madre”, Stefano Cavallito & Alessandro Lamacchia, definiti come avvocati gourmet, la giornalista Luciana Squadrilli, tra le migliori penne enogastronomiche italiane e Luca Iaccarino, giornalista e food editor di EDT

“Più che critici gastronomici, siamo cronachisti di cento storie gastronomiche in una città che ne avrebbe da raccontare mille” si definiscono il gruppo degli autori de I Cento Napoli.

La guida è suddivisa in due parti. Nella prima parte ci sono i ristoranti Top, cioè quelli che hanno un prezzo medio superiore ai 30 euro, mentre nella seconda i luoghi POP che costano meno.

I ristoranti ‘Top’ hanno un’ulteriore classifica in cui appaiono i primi 10 locali, una hit parade che premia il miglior ristorante seguendo, come dicono gli autori, “algoritmi sentimentali e di gusto”. I locali Pop, invece, sono a pari merito ma uno spicca tra tutti, aggiudicandosi la menzione di essere il Migliore per la guida I Cento.

La TOP Ten e il Miglior Locale Pop

In ogni edizione I Cento premiano il lavoro dei ristoratori, assegnando riconosci­menti a chi si è maggiormente distinto nel lavoro in cucina e in sala.

“La classifica è una sintesi di quello che abbiamo amato di più della città, un po’ di raffinatezza e un po’ di zuppa di cipolle; un po’ di esotismo e un po’ di profumi di casa”, spiegano Luca Iaccarino e compagni di questo viaggio gastronomico.

Su Napoli a conquistarsi delle menzioni e ad essere annoverati nella Top Ten ci sono Mimì alla Ferrovia, Ristorante Europeto Mattozzi, Palazzo Petrucci e alcuni innovatori che sperimentano tanto in cucina come Aria Restaurant e il Ristorante Sustanza.

Ma a conquistare il premio Gesac come Miglior Ristorante di Napoli è il George Restaurant, che quest’anno ha anche conquistato la Stella Michelin.

Per quanto riguarda la sezione Pop la filosofia dello street food in cui una squisita pizza fritta conquista il palato vince a mani basse. A essere indicato come Miglior Locale Pop di questa edizione è una giovane signora della pizza, Isabella De Cham.