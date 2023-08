Boom sui social per la "Cosacca" di Vincenzo Capuano: "Questo è un piatto storico" - VIDEO

Sui social è diventato virale l'ultimo video postato da Vincenzo Capuano. Il noto pizzaiolo, campione del Mondo di pizza Contemporanea, ha prposto ai propri followers la preparazione di una delle pizze più antiche della trradizione partenopea: la Cosacca. Una pizza semplice - fatta con solo 4 ingredienti - ma capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Capuano è partito dal suo impasto contemporaneo, ma - per restare fedele alla tradizione - ha optato per una stesura classica, a "ruota di carro". Poi è stata la volta del condimento: pomodoro, pecorino, basilico e olio Evo. Capuano, come mostrano le immagini, ha "rinunciato" anche al classico taglio con le forbici d'oro che lo contraddistingue, piegando la pizza a portafoglio.

La Cosacca, ricordiamo, sarebbe nata a metà dell'800 nel corso di una visiata dello Zar Nicola I a Napoli. Lo Zar venne ospitato, insieme alla moglie malata, in Sicilia e prima di partire volle passare a Napoli per ringraziare - della stessa - Ferdinando II di Borbone. Il reale per l'occasione chiese ai pizzaioli di "creare" una pizza per il suo ospite speciale. La Cosacca, però, sarebbe nata ancora prima secondo gli esperti: la nota pizza sarebbe stato per anni il "cibo dei pizzaioli" fatto con gli "scarti" delle altre pizze.