Il coreano Chuku conquista tutti con "Napule è" di Pino Daniele - VIDEO

Sui social è diventato virale un altro video del giovane coreano Chuku. Dopo aver conquistato tutti - cantanto in napoletano - con il brano "L'ultima poesia" di Geolier e Ultimo, Chuku ha proposto ai suoi tanti follower uno dei brani più amati e conosciuti della tradizione napoletana.

Parliamo di "Napule è" di Pino Daniele, brano del 1977 inserito in "Terra mia", primo album dell'artista partenopeo venuto a mancare nel 2015. Il video è diventato virale e Chuku anche questa volta ha incantato tutti con il suo napoletano. Solo in pochi, infatti, lo hanno "criticato" per aver interpretato una delle canzoni napoletane ritenute "intoccabili".