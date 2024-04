La stilista milanese che si innamora di Napoli e apre un atelier nella nostra città

Nata a Milano nel 1990, Francesca Piccini dopo una laurea in Marketing e comunicazione presso il Polimoda di Firenze ed esperienze in redazioni di moda e aziende di settore come la Camera nazionale della Moda italiana, Raffaella Curiel, Stefano Ricci e Abraham Industries, inizia il suo percorso con il marchio Francesca Piccini. Il brand nasce nel 2013 con il lancio di una collezione pret-à-porter e distribuzione diretta nei luoghi più esclusivi d'Europa e Asia come il Ritz Carlton di Shanghai, l'Esentai Mall of Almati e ancora Rodeo Drive Luxury Clothing Boutique in Burj Al Arab Hotel (Dubai), Antonia Milano e Luisaviaroma. Nel 2015, quindi, la decisione di seguire la vocazione per l'alta moda: Piccini si dedica esclusivamente agli abiti da cerimonia e sposa in cui esprime la sua passione per i tessuti preziosi e i pizzi originali francesi.

Ricercati e romantici, realizzati a mano secondo la tradizione artigianale italiana, gli abiti di Piccini vengono rielaborati e personalizzati, in modo da adattarsi perfettamente alla fisicità di chi dovrà indossarli e valorizzarla al meglio, e hanno un costo eccezionalmente accessibile.

L'incontro con Napoli

"Con Napoli è stato amore a prima vista - spiega a NapoliToday Francesca Piccini - È una città magica, che non finisce mai di stupire e per me è continua fonte d'ispirazione". Da qui la decisione di aprire un atelier nella nostra città, in una delle location più esclusive e fascinose: Palazzo Mannaiuolo, in via Gaetano Filangieri, a Chiaia, dove si trova la spettacolare scala elicoidale portata all'attenzione del grande pubblico dal film di Ferzan Ozpetek "Napoli velata".

L'atelier apre nel 2022 e diventa subito un punto di riferimento per stile ed eleganza. E da qualche tempo, sempre seguendo l'amore, Francesca ha introdotto la linea I Piccini, dedicata ai più piccoli