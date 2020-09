Geoeventi per scoprire la Napoli segreta

Nuova edizione per la "Settimana del Pianeta Terra", il festival scientifico che dal 2012 coinvolge tutta l'Italia ed è diventato il principale appuntamento delle Geoscienze.

Per una intera settimana, ad ottobre, diverse località del territorio nazionale saranno animate da eventi e manifestazioni con l'obiettivo di diffondere la cultura scientifica e far appassionare soprattutto i più giovani alla ricerca e alle scienze.

L'edizione 2020 della Settimana del Pianeta Terra

I "Geoeventi", cioè escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte nei musei e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, laboratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde, sono organizzati in collaborazione da università e scuole, enti di ricerca, enti locali, associazioni culturali e scientifiche, parchi e musei, mondo professionale. Oltre 100mila i partecipanti all'edizione 2019.

I Geoeventi si svolgeranno dal 4 all'11 ottobre e quest'anno sono dedicati alla scoperta delle risorse naturali: montagne e ghiacciai, grandi laghi, fiumi, colline, coste e paesaggi marini, isole, vulcani

Gli appuntamenti per Napoli e provincia

Ecco gli appuntamenti previsti all'ombra del Vesuvio:

Pausylipon

Mercoledì 7/10/2020, ore 9.30-13.30: Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon - Discesa Coroglio 36, Napoli, a cura del Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza - Università di Napoli Federico II e della Campania Luigi Vanvitelli e Enti per la Ricerca - per conoscere i segreti della struttura geologica della Collina di Posillipo dall’età romana e della piana alluvionale di Fuorigrotta - Coroglio. Condurranno il geoevento: Emma Buondonno, Silvia Fabbrocino, Marina Fumo (Università di Napoli Federico II), Angela Gargano (INFN), Elena Cubellis, Maddalena De Lucia, Flora Giudicepietro, Lucia Pappalardo (OV-INGV).

Vesuvio

Sabato 10/10/2020, ore 9.00-13.00: Parco archeologico di Pompei: Scavi di Oplontis - via Sepolcri 1, Torre Annunziata, con presentazione dell’attività eruttiva del Somma-Vesuvio e dei suoi effetti a cura di Giuseppe Mastrolorenzo (Vulcanologo), Lucia Pappalardo (Vulcanologa), Massimo Ricciardi (Botanico), Anna Cioffi (Archeologa), Giuliana Alessio (Geofisica). Quidi, alle ore 11.00, visita guidata agli scavi della Villa di Poppea ed alla sezione geologica rappresentativa dell’eruzione del 79 d.C. con gli esperti per imparare dal vivo, discuterne insieme, e condividere le emozioni di passeggiare in uno dei siti archeologici più affascinanti del pianeta