Sesso: quante volte lo fanno gli italiani da quando è scoppiata la pandemia

Prima del Coronavirus gli italiani facevano sesso 1 volta ogni 3 giorni, 10 volte al mese, 120 volte l’anno, contro la media mondiale di 103 volte. La media è stata stilata dal portale Incontri-ExtraConiugali.com, uno dei siti d'incontri più gettonati tra chi è alla ricerca di un'avventura al di fuori delle mura domestiche.

Da quando è scoppiata la pandemia, tra restrizioni agli spostamenti, coprifuoco e obbligo di distanziamento, le cose sono molto cambiate. Vero è che gli italiani restano tra i più focosi d'Europa, e battono di ben 10 volte a 1 gli inglesi. Tuttavia, la media è drasticamente calata: adesso gli italiani non riescono - tra impedimenti dovuti alla normativa anti-contagio e problematiche annesse e collaterali alla pandemia - a fare sesso più di 6 volte al mese, spesso accontentandosi del sexting. Sempre meglio di quello che accade nei Paesi a maggior rischio come Spagna, Portogallo Francia e Germania: secondo Adultery.chat, il portale internazionale che permette a tutte le persone che hanno trovato l'anima gemella ma vogliono comunque verificare cosa altro offre il mercato, di contattare in tutta Europa uomini e donne affini per nuove avventure, la media è di uno, 1 solo, rapporto sessuale al mese. «Di questi tempi, nel Regno Unito la media è addirittura di 0,6 rapporti sessuali mensili» puntualizzano i responsabili di Adultery.chat.

Febbraio: momento d'oro per i tradimenti

Gli italiani sembrano comunque intenzionati a riconquistare il primato perduto: in questi primissimi giorni di febbraio, infatti, Incontri-ExtraConiugali.com ha registrato un boom di attività (+ 405%) ed un incremento delle iscrizioni medie giornaliere (+210%). Con l’Italia in zona gialla, insomma, il sesso (extra-coniugale) da virtuale tende a diventare reale.