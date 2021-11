Da maggio a settembre a Procida bus gratuiti e più collegamenti. L'annuncio di Eav e Commissione regionale trasporti

Eav annuncia il rafforzamento dei servizi di collegamento a terra per l'isola di Procida.

Come anticipato o dal Presidente De Luca ieri durante la conferenza stampa convocata per presentare il programma di "Procida Capitale della Cultura" - spiega infatti una nota dell'Ente - nel 2022 arriveranno 4 bus nuovi elettrici, già ordinati, ed un bus 4X4 per Terra Murata, che vanno ad aggiungersi ai 14 autobus, di cui 4 nuovissimi di fornitura regionale, arrivati lo scorso anno. Nel frattempo, per quanto riguarda i mezzi non elettrici in scuderia, è stata realizzata una sperimentazione con l’installazione di dispositivi con magneti per ridurre l'emissione di particelle inquinanti e diminuire i consumi.

Saranno quindi aumentati i collegamenti, sia in termini di frequenza che di orario delle linee attuali e anche creando nuove linee dedicate su percorsi "tipo turistico".

Procida isola traffic free e servizi gratuiti

"La vera rivoluzione - dice Eav - è rappresentata da 'Procida traffic free': grazie ad uno specifico finanziamento regionale stiamo lavorando per un servizio completamente gratuito nel periodo maggio-settembre".

“Si tratta di un esperimento unico in Italia che darà la possibilità al Comune di sospendere o limitare il traffico privato per la gran parte della giornata, poiché vi saranno navette che circoleranno senza sosta su tutta l’isola, abolendo il biglietto ed i relativi controlli - spiega Luca Cascone, presidente della Commissione trasporti - tutto ovviamente sarà concordato con il sindaco. La Regione sta inoltre lavorando per implementare le corse marittime”. E Umberto De Gregorio, presidente di EAV, evidenzia che “con queste iniziative Procida si presenterà come capitale non solo della cultura ma anche del trasporto sostenibile, offrendo un servizio innovativo ed ecologicamente avanzato”.