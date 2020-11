San Gregorio Armeno: "Se vorrete, porteremo il Natale nelle vostre case"

E' spaventosamente deserta via San Gregorio Armeno, la strada dei pastori, centro di gravità permanente del turismo napoletano e meta irrinunciabile dei napoletani all'approssimarsi del Natale. Chi ama il presepe, infatti, è qui che trova tesori inestimabili: piccole o grandi opere d'arte e di ingegno in grado di trasmettere il senso più pieno delle Festività intese come momento di vita familiare nel solco di una tradizione le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Chicche da collezionare con pazienza: ogni anno un "pezzo" per una collezione ineusaribile che appassiona e commuove.

In questi tempi tristi fatti di necessario distanziamento e rinunce, per mantenere vivo e saldo il legame con le persone, in città e fuori, fin oltreoceano, l'Associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" rilancia l'arte dei pastorari sul web e apre definitivamente agli acquisti on line: "In tanti ci avete consigliato di vendere online", è scritto sulla pagina Fb dell'Associazione dove sono forniti i link delle pagine social delle varie botteghe, tramite le quali è possibile risalire ai siti e-commerce o contattare gli artigiani preferiti. "Porteremo il Natale nelle vostre case 🎅 🎄", scrivono gli artigiani. Ed è vero: senza presepe, non solo a Napoli, Natale non è Natale.

