Indossa un cartone per evitare la pioggia: la foto fa il giro del web

C'è un temporale ma non si ha l'ombrello o un giubbino anti pioggia? A Napoli non ci si spaventa. L'ultima trovata è quella di un uomo che ha pensato bene di indossare letteralmente un cartone per non bagnarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La foto sta facendo il giro dei social.