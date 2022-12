Paola Saulino in Qatar: "Gioia immensa"

Paola Saulino, che ha seguito assiduamente i mondiali da Dubai commentando tutti i giorni ogni sessione del mondiale sul suo instagram, si è spostata da Dubai a Doha per non perdere la finale del mondiale Argentina Francia.

Da napoletana ha supportato Messi e compagni come dimostrano alcuni scatti con uno striscione di Maradona con la coppa del mondo che sembra fare un passaggio di testimone a Messi. Partita al cardiopalma, come lei stessa ha documentato commentando in live il match, è finita con la vittoria dell’Argentina per la gioia del popolo albiceleste, per i numerosi fan di Messi in tutto il mondo e anche per i tifosi napoletani. “Una finale di Coppa del Mondo è di per sé un evento straordinario – afferma Paola Saulino - aggiungi che è l’unico mondiale invernale svoltosi in Qatar, non senza problematiche e polemiche, e aggiungi che sono una appassionata di calcio di livello altissimo e allora per me è il match perfetto”. Aggiungerei anche che si è presentata super scollata in un paese dove non è permesso scoprirsi per cultura e religione. “Vedere trionfare l’Argentina di Maradona guidata da Messi – conclude Paola Saulino - è solo motivo in più per essere felice di aver assistito dal vivo a questa finale storica”.