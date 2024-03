E' nato prima l'uovo o la gallina? La risposta definitiva

Per Aristotele, padre del pensiero logico, un uovo è una gallina in potenza mentre una gallina è un uovo sviluppato ovvero un atto. Dal momento che l'atto - gallina è "più" del semplice uovo - gallina in potenza, allora la gallina è arrivata prima.

I filosofi cristiani Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino davano una risposta molto diversa: andando a ritroso - dicevano - si arriva sempre e comunque a Dio Pantocratore, cioè a colui che ha creato tutto dal nulla. E del resto, osservavano, la Genesi è molto chiara sull'argomento: Dio creò gli animali, quindi è nata prima la gallina, senza se e senza ma.

La risposta definitiva arriva dalla scienza: i pesci che per primi vennero dal mare sulla terra deponevano uova al pari dei dinosauri. Certamente non erano uova di gallina, ma in pratica lo sono diventate con l'evoluzione, nei millenni. La risposta non cambia se la domanda diventa "è nato prima l’uovo di gallina o la gallina?”, se per uovo di gallina si intende quello da cui viene fuori una gallina.