Un museo per Enrico Caruso. A tenerlo a battesimo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Classe 1965, musicologa, giornalista professionista, specialista nel settore delle imprese culturali e delle performing arts per varie testate nazionali e internazionali, laurea in marketing e comunicazione delle arti performative a New York, Laura Valente sarà il direttore del neonato museo dedicato ad Enrico Caruso. Valente tra l'altro, nel 2019, è stata dichiarata miglior direttore di musei d'Italia per l'attività svolta per la Fondazione Donnaregina - museo Madre di Napoli.

Caruso al Mic

La nascita del “Museo Caruso” sarà ufficializzata dal ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano questo venerdì, a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero. L'apertura al pubblico della struttura permanente dedicata al tenore Enrico Caruso, di cui si celebrano i 150 anni dalla nascita il prossimo 25 febbraio costituirà il culmine delle celebrazioni.

Il taglio del nastro entro il 2023. Il museo sorge all’interno di Palazzo Reale.

Alla presentazione romana con il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ci saranno il direttore generale Musei prof. Massimo Osanna; il direttore di Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani; la curatrice del museo Laura Valente. Durante la conferenza sarà esposto il grammofono di Enrico Caruso. Link diretta streaming sul canale Youtube del Ministero.