Trica e vene pesante: il significato

Il verbo tricare affonda le sue radici nel latino "triculum" che significa impedimento, ostacolo e può essere tradotto con "restare vittima di ostacoli", "ritardare senza colpa o volontà". Pesante nell'espressione non ha alcun collegamento con il peso, ma con l'importanza di qualcosa e la soddisfazione che può darne. "Trica e vene pesante" vuol dire quindi non fa nulla se ci sono stati ostacoli, se le cose non sono andate come ci si aspettava, l'importante è che il risultato sia stato buono. Una specie di tutto è bene ciò che finisce bene, insomma