Moda, tutti i trend del 2021 svelati dall’esperta di moda

Come ci vestiremo nel nuovo anno? A svelarci le tendenze di cui non potremo fare a meno nel 2021 è la giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”.

"La concezione dello stare in casa fa spazio a una visione più curativa della propria immagine: sciatteria e negligenza vengono messe al bando. Anzi, alla porta! Comode ma con stile. Le case di moda in questo si sono adeguate, offrendo alternative valide per l’out e l’indoor. Scopriamole..

Felpe morbide , maxi pull, cardigan, golfini e tute , diventano un passepartout ultra glamour per affrontare la quotidianità tra le quattro mura domestiche.

, , diventano un passepartout ultra glamour per affrontare la quotidianità tra le quattro mura domestiche. I coordinati vanno per la maggiore. La felpa e pantaloni a vita alta sono, questa volta, in tessuti luxury come il velluto e la ciniglia. Morbidi al tatto e poco invasivi. Il cappuccio fa capolino sulle tute dai tessuti felpati, rese più sensuali e accattivanti dalla parte superiore a taglio crop.

vanno per la maggiore. La felpa e pantaloni a vita alta sono, questa volta, come il velluto e la ciniglia. Morbidi al tatto e poco invasivi. Il cappuccio fa capolino sulle tute dai tessuti felpati, rese più sensuali e accattivanti dalla parte superiore a taglio crop. Le maniche grosse e ampie , gli abiti in maglia stretch , aderenti ma confortevoli.

, gli , aderenti ma confortevoli. Per chi ha casa che è un forno, i coordinati con short in lana sono birichini. Così come i maxi maglioni portati con e senza leggings.

E le nuance?

Per tutti vincono le tonalità della terra (beige, cannella, tabacco, camel, cipria) che dominano la “quarantine palette” senza rivali. Il classico e purissimo bianco non abbandona mai la scena.

Ma questo fino all’arrivo della Primavera. Dopo, non più! In occasione della nuova stagione dovrebbero esplodere tutte le tendenze delle passerelle in streaming, da sfoggiare, si spera, per strada. E allora per la Primavera 2021 e fino a fine anno, due su tutti saranno i trend imprescindibili: la cintura a vista e le spalle marziali. La prima usata in forma decorativa, che evidenzia nettamente il punto vita, di ogni materiale e colore. Ad accompagnarla saranno strutture sagomate, ben figurate, delle giacche con spalle definite, maxi, alte, marziali appunto. Una figura mascolina, resa estremamente glamour dalla cintura stretta. I top, le casacche, i gilet, le giacche, i capospalla a rete sono la sorpresa per un outfit dannatamente alla moda. Le stampe saranno forti e mescolate all’ennesima potenza, forse per affermare la voglia di evadere da qualsiasi conformismo. Il colore più indossato sarà l’arancione e tutte le sue nuances cariche di energia e dinamismo. Per l’ufficio completi over (gli unici) e casual, così come i blue jeans, che tornano imponendo la loro perpetua sovranità. Da tener ben presente le aderenze. Sarà tutto più stretch, anzi, più stretto. Insomma, ci saranno restrizioni, ma solo da indossare".

