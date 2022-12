One photo one day: Luca Abete insegna i linguaggi della fotografia

"Il Selfie prima del Selfie OnePhotoOneDay: 12 anni di autoscatti quotidiani di Luca Abete" è il titolo del seminario di studi di cui sarà protagonista Luca Abete in programma questo lunedì, 5 dicembre, alle ore 14.30, nell'Aula T2 del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, a vico Monte della Pietà n. 1. Scopo dell'incontro l'approfondimento della nascita ed evoluzione dei linguaggi del selfie in ambito comunicativo, sociale e mediatico, attraverso il confronto con uno dei precursori di questa tecnica di comunicazione fotografica.

Reporter noto al grande pubblico come inviato di Striscia la notizia, Luca Abete è anche ideatore del progetto di autoscatto OnePhotoOneDay: un format di comunicazione fotografica che lo vede raccontare la propria vita dal con la pubblicazione di un selfie quotidiano senza interruzioni dal 2010 e che il 1 dicembre ha compiuto 13 anni.

Il seminario di studi, organizzato in collaborazione con l'Osservatorio Giovani dell'Ateneo Federico II, sarà introdotto dai saluti di Dora Gambardella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali, di Francesco Pirone, Coordinatore del Corso magistrale in innovazione Sociale e di Emiliano Grimaldi, Coordinatore del corso di laurea triennale in culture digitali e della comunicazione. Con Luca Abete interverrà Lello Savonardo, Coordinatore del Corso di Laurea in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II.