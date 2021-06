Di chi è il miglior pane di Napoli per il Gambero Rosso

Presentata l'edizione 2022, la terza, di Pane&Panettieri d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Petra-Molino Quaglia, che rileva una crescente e nuova attenzione intorno al pane come nuova frontiera del gusto in cui i giovani sono sempre più protagonisti: attenzione rigorosa alla scelta delle materie prime, dalle farine al lievito, e prodotti sempre più etici e sostenibili.

La Guida

50 i panifici premiati con il massimo punteggio dei Tre Pani. La Lombardia è al vertice con 8 panifici, seguita da Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio a quota 6; Sicilia con 4; Puglia con 3; Toscana, e Campania con 2; Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Basilicata e Sardegna con 1.

Il top della Campania

I due soli panifici premiati con i 3 pani della Campania sono in provincia di Napoli. Si tratta de

La Francesina Boulangerie a Ercolano

Malafronte a Gragnano