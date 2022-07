Storie assurde di Napoli e dintorni: il medico non prescrive giorni di riposo. Ecco cosa fa il paziente

Stamane, di buon'ora, un uomo si è presentato negli ambulatori della Guardia medica di Casoria, in via Don Luigi Sturzo. Ha atteso il proprio turno, quindi è stato visitato dal medico che gli ha consegnato un certificato. Quando ha letto il referto del medico, però, nel quale non erano previsti giorni di riposo, l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze. Ne è nato un parapiglia, nel corso del quale i 3 medici presenti negli ambulatori della Guardia medica hanno cercato rifugio in una stanza, chiudendosi dentro a chiave.

Nell'evidente tentativo di raggiungere i sanitari, e in particolare quello che aveva stilato la prescrizione, l'uomo ha danneggiato la porta e quindi raggiunto e picchiato - secondo quello che riporta una nota dei carabinieri - tutti i 3 medici presenti: per loro un giorno di prognosi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Casoria per definire ogni responsabilità.