Le anime purganti di D10s possono aiutare il Napoli a vincere il 3° scudetto

"Le anime purganti di D10S" è la manifestazione che si terrà questo sabato, 26 febbraio, alle ore 18.00 presso il Bar Nilo, sito in via San Biagio dei librai 129, per presentare l'opera dell'artista Alessandra D'Aniello pensata come omaggio a Diego Armando Maradona, riprendendo l’antico culto delle “Anime purganti” trasposto in chiave contemporanea.

Anime pezzentelle e 3° scudetto

Nel bar dove si trova l'altarino con il capello di Maradona, verrà installata una teca contenente l’interpretazione di D'Aniello delle “Anime tifose purganti” nonché del Paradiso e dell'Inferno.

Nella vetrina del bar su via San Biagio dei Librai, inoltre, sarà sistemata una scarabattola con il teschio di una anima “pezzentella”, dipinto di azzurro per offrire un "rinfresco", un omaggio rispettoso.

A seguire un intervento musicale con la formazione Bagarija trio che eseguirà musiche popolari della tradizione calcistica riferite a Maradona. A fine manifestazione poi sfilata di stendardi dedicati dall'artista al Pibe de Oro. ù

L’opera sarà quindi a disposizione della collettività e chiunque potrà omaggiare la memoria di un proprio caro defunto, tifoso del Napoli, apponendo una piccola una foto con cornice.

L’opera rievoca il culto tradizionale delle “anime purganti”, quelle anime che il popolo “adotta”, pregando affinché assurgano al Paradiso, ricevendone in cambio una grazia, la soluzione di un problema quotidiano o una vincita al lotto: il lavoro dell’artista invita, quindi, a pregare per l’anima di Maradona (dando per scontato che si trovi in Purgatorio) per aiutarla a raggiungere il Paradiso e chiedendo in cambio l’agognato “terzo scudetto” per il Napoli. L'invito è quindi esteso a tutti i tifosi del Napoli defunti, affinché contribuiscano al riscatto, inteso come salvezza dell’intera città.