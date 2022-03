Kat Mertens mostra il pancione con Napoli sullo fondo: le immagini sono virali

Kat Mertens mostra il suo pancione. La moglie dell'attaccante del Napoli si prepara a dare alla luce il primo figlio e non perde occasione per mostrare tutta la bellezza del suo pancione. Sono tantissime le foto condivise sui social: scatti che subito sono diventati virali e che raccolgono decine e decine di commenti e condivisioni.

La moglie del calciatore belga - in scadenza di contratto con il Napoli - non perde occasione per mostrare anche il suo grande affetto per la città. Infatti, molti degli scatti già citati la ritraggono con alle spalle diverse bellezze della città partenopea. Ora la domanda che tutti si pongono è: veramente il piccolo si chiamerà Ciro? Non ci sono certezze, ma sembra che l'attesa sia quasi terminata e i Mertens potranno abbracciare presto il loro primogenito.