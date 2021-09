Maradona, il post dei figli sui social: "Manterremo attive le tue reti"

"I tuoi figli vogliono che il tuo fuoco unico non si spenga mai. Ecco perché manterremo attive le tue reti, in modo che tutti coloro che ti amano e ti ammirano, abbiano un posto dove possano renderti il ??tributo che meriti". Questo il messaggio apparso quest'oggi sui profili social ufficiali di Diego Armando Maradona, a 10 mesi dalla sua scomparsa.

A pubblicarlo i figli, che hanno dunque annunciato di voler mantenere attivi i profili dell'ex capitano del Napoli.

Pubblicata anche una splendida frase dello scrittore Eduardo Galeano: "Non ci sono due fuochi uguali. Ci sono grandi fuochi, piccoli fuochi e fuochi di tutti i colori. Ci sono persone di fuoco sereno, che non si accorgono nemmeno del vento. E gente dal fuoco folle, che riempie l'aria di scintille. Alcuni fuochi, fuochi sciocchi, non si accendono né bruciano. Ma altri bruciano la vita con tale passione che non puoi guardarli senza battere ciglio, e chi si avvicina ad essa si illumina”.