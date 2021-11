A Fuorigrotta una nuovissima "Horror Escape room"

Arriva nella nostra città il nuovo format "Horror Experience Napoli" che nell’ombra di oscuri luoghi, in presenza di attori, promette di coinvolgere in un’esperienza unica al limite tra finzione e realta?. L'ultimissima novità in fatto di intrattenimento porta la firma di Escape Room Club è aprirà i battenti a via Cumana, a Fuorigrotta.

Il format prevede

1) presenza di attori in carne e ossa

2) scenografia realistica da horror

3) effetti speciali

mentre richiede

1) voglia di divertirsi

2) cuore decisamente non debole

Cos'è Horror Experience Napoli.

Un gruppo di persone sarà rinchiuso (volontariamente) in una stanza a tema horror e, nel giro di un'ora, attraverso indizi di ogni tipo, dovrà trovare il modo di uscire.

A differenza di una normale Escape Room, la Horror riserva la presenza di Attori che complicheranno (non poco) la soluzione, non senza colpi di scena e sorprese in stile