HackFest: conto alla rovescia per l'evento più atteso dai maghi del pc

Conto alla rovescia per l’ottava edizione dell’HackFest, l’hackathon che conclude il Summer Campus di Neapolis Innovation.

Dedicato agli studenti di ingegneria delle lauree triennali e magistrali, quest’anno si svolgerà con formula ibrida, sia in presenza che online.

20 i team pronti a sfidarsi, provenienti da 8 atenei: Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno, University of Campania "Luigi Vanvitelli" , Politecnico di Bari, Università degli Studi del Sannio-Benevento, University of Palermo, University of Napoli ‘Parthenope’, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Gli studenti sperimenteranno le piattaforme basate sui microcontrollori a 32 bit e Sistemi Operativi Real Time e potranno mostrare la loro capacità di realizzare progetti e prototipi elettronici. 10 tutor saranno a loro disposizione, come supporto.

L’HackFest si terrà dal 3 al 4 settembre presso la sede STMicroelectronics di Napoli. Alla proclamazione dei vincitori saranno presenti Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, innovazione e start up della Regione Campania, e Giorgio Ventre, direttore della Apple Developer Academy e direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle tecnologie dell’informazione dell’Università di Napoli Federico II. La diretta via TEAMS