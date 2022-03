Trainstopwar: il messaggio del presidente Eav allo street artist Gios

"L’altra notte a Sarno hanno dipinto illegalmente un treno" dice il presidente Eav Umberto De Gregorio dalla sua pagina Facebook per poi aggiungere: "si tratta di una scritta contro la guerra in Ucraina e per la pace. L’opera è firmata da “Gios”, uno che spesso firma i graffiti illegali sui nostri treni. Mi piacerebbe che Gios (che non conosco e non so chi sia) mi scrivesse in privato e venisse a completare in modo legale l’opera. Uniamoci in questa lotta per la pace e contro l’orrore della guerra. Facciamo un treno per la pace, un “Train Stop war”.