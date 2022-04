105mo Giro d'Italia: a metà maggio a Napoli. Definito il circuito

Vertice in prefettura per la predisposizione dei dispositivi di viabilità e sicurezza stradale in occasione del 105mo giro ciclistico d’Italia, che il prossimo 14 maggio sarà a Napoli. Alla riunione, con il prefetto Claudio Palomba, gli organizzatori della RCS Sport, i sindaci dei Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Quarto con i delegati dei comuni di Napoli, Giugliano in Campania e Pozzuoli, unitamente alle polizie locali, ai rappresentanti di Stradale, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco rappresentanti della Regione Campania - Direzione generale della Protezione Civile e Unità di Crisi Regionale, Città Metropolitana, Anas, Tangenziale di Napoli e Croce Rossa Italiana.

Il percorso e gli orari

La gara partirà alle 13.30 di sabato 14 maggio p.v. dalla Rotonda Diaz per attraversare la collina di Posillipo e Coroglio, e quindi, da Agnano, nel comune di Pozzuoli verso la Solfatara.

Da Pozzuoli, percorrendo la Via Consiliare Campana gli atleti giungeranno a Quarto dove si immetteranno sulla Strada Statale 686 e di lì sulla Strada Statale 7 Quater per poi uscire a Lago Patria e portarsi sulla vecchia via Domitiana.

I ciclisti proseguiranno per Pozzuoli ed entreranno nella penisola flegrea - celebrando la nomina del Comune di Procida a capitale Italiana della cultura 2022 - dove effettueranno un circuito di 4 giri attraversando i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, al termine dei quali prenderanno la via del ritorno verso il capoluogo campano con arrivo previsto su via Caracciolo per le ore 17.30,

153 i chilometri complessivi del circuito.

La competizione ciclistica sarà preceduta da una carovana pubblicitaria e dalla 4a edizione del Giro-E, manifestazione non competitiva con biciclette assistite con motore elettrico che effettuerà un giro di soli 100 Km.