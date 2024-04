Floridiana: da lunedì aperta anche ai quattrozampe. Le regole e le polemiche

Era il lontano 2017 quando un manipolo di amanti dei cani diede vita al Comitato Liberi a Quattro Zampe per chiedere l'apertura anche agli amici di pelo del parco di Villa Floridiana, uno dei pochissimi polmoni di verde pubblico del quartiere collinare.

Dopo anni di battaglie - come scrive l'avvocato Fabio Procaccini sulla propria pagina Facebook - "il miracolo si è avverato" e "prestissimo nel parco sarà allestita anche un'area di socializzazione per cani".

Le regole per l'accesso ai cani

Da lunedì 8 aprile, infatti, il parco diretto da Ilenia Gradante aprirà i cancelli anche ai cani.

Poche e semplici le regole di convivenza:

i cani dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio dai loro umani;

non è consentito lasciar avvicinare i cani alla colonia felina presente nel parco, e i gatti non dovranno essere disturbati;

non dovrà essere permesso ai cani di avvicinarsi agli uccellini che dimorano nel parco e in special modo ai piccoli che stanno imparando a volare;

le deiezioni dei cani dovranno essere raccolte con le apposite bustine e gettate nei contenitori dell'immondizia.

Come si può leggere, si tratta di regole elementari di civiltà e convivenza che ogni umano che tiene al proprio cane è abituato a rispettare.

Non mancano però le polemiche sui social che vanno di pari passo con la preoccupazione che i cani possano arrecare danni e disturbo alla tranquillità del parco che ospita il prestigioso Museo Duca di Martina. Molti più numerosi tuttavia i consensi degli amanti degli animali e delle organizzazioni tra cui Lipu - Napoli e AnimalDay.

Museruola sì o no?

Per quanto riguarda l'obbligo di museruola, fatti salvi i regolamenti delle diverse amministrazioni/enti, la legge in via generale prevede con l’art. 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. n. 320 del 1954 l’obbligo della museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano in vie o in altro luogo aperto al pubblico (obbligo che sussiste sempre sui mezzi pubblici).

Un'ordinanza del Ministero della Salute risalente ad oltre 10 anni fa (2013) prevede che il proprietario o accompagnatore del cane ne sia sempre responsabile, civilmente e penalmente e l'obbligo di:

condurre il cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando un guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri (eccezion fatta per le aree dedicate);

portare con sé una museruola, rigida o morbida, da utilizzare in caso di pericolo per gli altri;

avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni da smaltire adeguatamente.

Non è esclusa a breve, fin da domenica prossima, la presenza nel Parco delle guardie zoofile delle apposite associazioni animaliste, per vigilare sul rispetto delle regole.