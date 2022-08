In poche ore in cima alla classifica di YouTube e Tiktok, è napoletana l'unica vera hit dell'estate

In poche ore ha raggiunto numeri da capogiro: uscito lunedì 1 agosto è balzato a velocità record in cima alla classifica generale dì YouTube, raggiungendo in un solo giorno ben oltre 245.000 views. Al momento è quarto nella classifica generale e sesto nella sezione musica di YouTube. Su Tik Tok, invece, ha già raggiunto più di 20mln di visualizzazioni: è il nuovo brano di Ivan Granatino dal titolo Obsesión, sottotitolo 'nterra Margellina, cover (con adattamento testuale a cura di Mariano Alfano) del mitico singolo degli Aventura scritto da Anthony Santos e cantato da Romeo Santos nell'ormai lontanissimo 2002, pezzo che rimase in vetta alla classifica per 16 settimane e nella classifica dei singoli più venduti per ben 8 mesi.

Ivan & Giusy

Dopo l'enorme successo di "Vieni appresso a me", con Obsesión Granatino torna con Giusy Attanasio e assieme confermano quanto sia ancora forte il legame tra Napoli e la Spagna e la sua lingua nella cultura musicale. Un legame che affonda le sue radici nella storia e che si rinsalda nell'ultimo ventennio con l’esplosione del latin pop prima e della latin trap poi. Anche con Obsesión, infatti, lo spagnolo e il napoletano si fondono in una sola lingua: il risultato è irresistibile sotto ogni aspetto.

“La storia musicale da sempre ha associato la musica napoletana a quella sudamericana - dice Ivan Granatino - e questo pezzo ne e’ l’ennesima conferma, dopo 19 anni dall’uscita del pezzo originale, ho esaudito il mio ennesimo desiderio, fare una versione tutta mia. Dopotutto la mia ossessione è quella di vedere la musica napoletana arrivare in vetta alle classifiche internazionali. Con questo remix sono riuscito a dare un' impronta tipicamente napoletana - il sottotitolo ‘nterra Margelina" non è un caso. Ci siamo attenuti integralmente al testo originale, inserendo solo qualche adattamento, il minimo indispensabile per farla nostra e vostra. Ho scelto Giusy Attanasio per la parte femminile perche e’ tanta la similitudine vocale con l’interprete originale e anche perche’ nella precedente collaborazione abbiamo funzionato alla grande"