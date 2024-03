Errico Porzio, il menù a 10 euro fa "infuriare" i soci. Lui risponde: "Sono sempre con la gente"

Nelle scorse ore è diventato virale un post di Errico Porzio. Il noto pizzaiolo, ieri, in occasione del primo anno del locale sul Lungomare, ha voluto festeggiare offrendo un menù special a soli 10 euro. L'iniziativa ha riscosso un grande successo - come mostrano anche le immagini pubblicate nelle stories Instagram - ma non è mancata qualche polemica.

Lo stesso Porzio, infatti, in un post ha spiegato che il prezzo speciale - valido solo a cena - ha "scontentato" i soci del locale. " Nella chat societaria i miei soci recriminano di aver fatto solo 600 coperti sul lungomare ( solo x modo di dire) oggi a pranzo perché molti verranno stasera per l'iniziativa dei 10 euro. La mia risposta? Non voglio morire dannato ma di soddisfazioni. Sempre con la gente", ha scritto Porzio.

Il post ha raccolto numerosi commenti di persone che si sono schierate con il pizzaiolo più amato dei social. "Se la pensassero tutti come te sarebbe un mondo migliore", si legge in uno dei tanti commenti. O, ancora, c'è chi scrive: "Sei un grande e basta! Da giovane pizzaiolo e con un attività sulle spalle ti dico che non è facile fare quello che fai tu! Sai il fatto tuo... ti stimo".

Ma c'è chi cerca anche di "spezzare una lancia" a favore dei soci: "Comunque se hai soci prima di prendere iniziative da solo, devi sempre parlarne con loro. Poi su questa iniziativa da 10 euro già l'avevi fatta una volta se ricordo, una bella cosa credo da parte tua Errico".

Porzio però non fa un passo indietro: "I miei soci sono persone fortunate come lo sono io, oltre a supportarmi devono sopportarmi per ogni mia iniziativa . o dentro o fuori. Le pizzerie si chiamano Errico Porzio".