Errico Porzio: sul Lungomare menù special a soli 10 euro. Ecco perché

Errico Porzio annuncia una "grande festa" per la pizzeria sul Lungomare di Napoli. La sede, infatti, domenica 24 marzo, compirà un anno. Il noto pizzaiolo, quindi, vuole premiare i suoi tanti fan e clienti con un menù speciale, al prezzo di soli 10 euro. L'appuntamento per la grande festa è fissato proprio per domenica a partire dalle ore 18.

Ma cosa prevede questo menù? Ovviamente una pizza, un fritto della tradizione napoletana, una bibita (alcolica o analcolica), un dolce. Servizio e coperto sono inclusi. Queste le parole di Porzio: "I nostri compleanni non sono mai banali, figuriamoci quello del lungomare. Domenica sera a partire dalle 18 in via partenope per festeggiare un anno di grandi successi, Se magn e nun se pav, o quasi . Vi aspettiamo domenica 24 a partire dalle 18, solo 10 euro...".