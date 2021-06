Eclissi solare il 10 giugno: come seguirla in diretta

La Luna coprirà parzialmente il Sole, oggi, 10 giugno, lasciando scoperto solo un piccolo cerchio di luce. L'eclissi solare sarà visibile nella sua interezza solo nei territori più a nord della Terra, in particolare nella regione Artica.

Anche in alcune regioni d'Italia sarà possibile ammirare seppur parzialmente tale fenomeno. In particolare a Milano dalle 11.35 alle 13.04, a Venezia dalle 11.48 alle 13.05, a Firenze dalle 11.52 alle 12.49.

Al sud l'eclissi sarà ancora più attenuata. A Napoli sarà leggermente visibile dalle ore 12.00, ma come detto solo in maniera molto attenuata.

Come seguirla in diretta

L’Unione Astrofili Italiani (UAI), da sempre in prima linea nella promozione e diffusione della cultura scientifica, propone per l’occasione lo speciale evento online “Sun Day”, dedicato alla scoperta e all’osservazione del Sole, con diretta dell’eclissi. All’iniziativa partecipano le delegazioni territoriali dell’UAI specializzate nell’erogazione di attività divulgative riguardanti la nostra stella e dotate di telescopi solari. L’evento è trasmesso in diretta streaming, a partire dalle ore 11:00 di giovedì 10 giugno, sulla pagina facebook UAI (link)