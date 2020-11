Antica pizzeria da Michele : inaugurazione del secondo locale in Arabia Saudita

Come da tradizione per le pizzerie del brand, taglio del nastro di lunedì per la 19ma "Antica pizzeria da Michele" nel mondo: è a Riyad e si aggiunge alle sedi di Roma Flaminio, Londra Baker Street, Roma Trevi, Londra Soho, Al Khobar, Bologna, Firenze, Verona, Milano, Palermo, Berlino, Barcellona, Los Angeles, Dubai, Tokyo, Fukuoka, Yokohama e, ovviamente, Napoli.

“La seconda apertura in Arabia Saudita in pochi mesi è un segnale molto positivo, in un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo. – spiega Alessandro Condurro, AD de l’antica pizzeria da Michele in the world - La sede di Riyad rappresenta il secondo step di una collaborazione con il gruppo Foodart di proprietà saudita, iniziata lo scorso anno e sancita dall’apertura de l’antica pizzeria da Michele Al Khobar che fin da luglio ha dato grandi soddisfazioni, registrando un’alta affluenza di persone ogni sera e un grande apprezzamento per la pizza napoletana tradizionale da parte degli abitanti della città”.

Era il 1870 quando il capostipite della dinastia Condurro, Salvatore, ottenne la licenza per preparare le pizze.