L'alba mozzafiato di Siani fa impazzire i fan: "Napoli è amore eterno" - FOTO

Alessandro Siani ha fatto letteralmente impazzire i fan con una foto postata sui social. L'attore e regista partenopeo su Facebook ha condiviso una foto che lo ritrae con alle spalle un panorama mozzafiato. Siani non ha fatto mancare una dedica per la sua città: "Napoli non è un colpo di fulmine ma amore eterno".

Il post è diventato virale in poche ore, facendo registrare un boom di like e condivisioni. Sono centinaia anche i messaggi. "Oltre ad essere un grande artista ti ringraziamo ogni giorno per portare info di Napoli. Con la tua grande forza e tenacia. Grazie. Napoli nel cuore sempre", scrive Davide; mentre Cinzia commenta: "Buona serena felice domenica...come attore caro Alessandro Siani, ti ammiro, sei molto bravo,solare, brillante nel tuo genere.... Non è bello quel che bello ma quello che piace è tu mi piaci, resta così nella tua splendida semplicità...".