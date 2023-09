Turismo scolastico, gli operatori si riuniscono a Pompei

Ha aperto ufficialmente i battenti Bitus, la Borsa internazionale del turismo scolastico e della didattica fuori dalla classe. L'iniziativa è stata presentata nell'ex Polverificio borbonico di Pompei. E' promossa e sostenuta dalla Direzione generale per le Politiche culturali e il turismo, assieme all’Assessorato allo Sviluppo e promozione del turismo della Regione Campania, all’Agenzia regionale Campania turismo e al Parco archeologico di Pompei.

Nella giornata di venerdì 29 settembre 2023, Bitus ha ospitato, sempre nell’Ex Real Polverificio del Parco archeologico, la presentazione di "33 anni dopo, io speriamo che me la cavo … ancora", un progetto di didattica sociologica sulla intramontabile opera di Marcello D’Orta, scomparso 10 anni fa.

Il progetto ha tre obiettivi: il primo è istituire un premio nazionale da conferire ogni anno a quelle personalità del mondo artistico, didattico, giornalistico, politico e sociale che, con il proprio lavoro, materiale e/o immateriale, più si sono adoperate e distinte nell’opera di contrasto alla dispersione scolastica, alla devianza giovanile e disuguaglianze sociali.

Il secondo obiettivo è quello di lanciare un concorso di scrittura creativa destinato agli alunni delle classi quinte delle scuole elementari che, guidati dai rispettivi insegnanti saranno chiamati a sviluppare un tema in classe che avrà, come traccia, una delle stesse tracce usate da Marcello D’Orta nel suo celebre bestseller.

In questa maniera si potrà avere una comparazione temporale tra quello che scrivevamo i bambini di 35 anni fa e quello che scrivono oggi rispetto allo stesso argomento trattato. I migliori sessanta temi svolti dai bambini di oggi, saranno premiati il il 19 novembre (data del decennale della morte di Marcello D’Orta) nell’ambito di una serata speciale in un teatro napoletano prima di essere pubblicati in un libro dal titolo “ 33 anni dopo io speriamo che me la cavo … ancora” curato da Paolo Caiazzo e da Domenico Maria Corrado.

Il terzo obiettivo è quello di realizzare uno spettacolo teatrale e un documentario televisivo che vedrà come protagonista Paolo Caiazzo e che sarà presentato nei migliori teatri italiani a partire dalla stagione teatrale 2024/2025. Per il settore experience, fino al 30 settembre, ogni giorno sono previsti laboratori didattici a cura di CoopCulture, esperienze di disegno a fumetti con la Scuola Italiana Comix di Napoli, tiro con l’arco, ippoterapia, momenti creativi per bambini e ragazzi a La Cartiera e il Givova Sport Village, per tutta la famiglia.