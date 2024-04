Il dramma dei presidi fuori regione: "Così abbandoniamo scuole e famiglie"

Ore trascorse in automobile, in treno o in aereo e un terzo dello stipendio speso per i trasporti. All'interno del mondo sgangherato della scuola italiana, esiste un dramma silenzioso: quello dei dirigenti scolastici, i presidi, che lavorano fuori dalla regione di residenza. Si calcola che in tutta Italia siano tra gli 800 e i mille, un piccolo esercito. La Campania, da sola, ne conta 300-350. Tra questi c'è Nazario Malandrino, napoletano, che da 5 anni, ogni giorno, percorre tra i 230 e i 260 chilometri per raggiungere Cassino.

"Cinque anni fa ho vinto un concorso molto impegnativo- racconta - mi sono classificato bene ma non sono riuscito a prendere servizio in Campania perché l'ufficio scolastico regionale doveva smaltire ancora le graduatorie di un concorso precedente. Così, sono stato costretto a ripiegare sul Lazio. E da allora non riesco a rientrare nella mia regione, come altre centinaia di colleghi. Posso spendere fino a mille euro per la lunga percorrenza. Ma ci sono colleghi che devono prendere l'aereo oppure che sono costretti a vivere fuori e vedono i figli due volte al mese".

Eppure, il problema economico è solo secondario: "La cosa più grave è che il nostro tempo vita si riduce drasticamente. Il tempo che trascorro in viaggio non posso dedicarlo né alla scuola, né ai miei cari. In pratica, noi non riusciamo a prenderci cura né degli studenti, né delle nostre famiglie". A giugno 2023, l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha dichiarato che non avrebbe aperto alla mobilità dei presidi. Però, solo pochi mesi dopo, ha bandito un concorso per oltre 30 posti. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie chi da anni lavora fuori: "E' una cosa che ti fa ribollire il sangue - prosegue Malandrino - Vuol dire che in questa regione manca una qualsiasi programmazione".

Il 7 maggio è una data segnata in rosso da tutti coloro che orbitano intorno all'universo scuola: dopo 9 anni si rinnova il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione ed è stata formata la lista 'DS fuori Regione': "Per noi è un modo di porre fine al silenzio che c'è intorno a questa vicenda e affrontare a viso aperto le difficoltà della scuola: un luogo in cui noi presidi siamo sempre più piegati di fronte alla moltiplicazione eccessiva e sconsiderata degli adempimenti e alla riforme calate dall'alto".