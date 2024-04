Le alunne della “Leopardi” diventano stiliste per un giorno: la sfilata

Le studentesse della scuola secondaria di primo grado, del comprensivo “G.Leopardi”, si sono improvvisate provette stiliste di moda. In passerella: portamento, disinvoltura e femminilità con giochi di colori delicati ma intensi volteggiando su un tappeto azzurro. Anche la scelta delle calzature ha aperto una finestra sulla prossima estate riscontrando il pieno consenso del pubblico.

Motivo di orgoglio per la dirigente scolastica, Antonella d’Urzo, sono state le competenze dimostrate dalle sue alunne, consapevoli dell’entusiasmo trasmesso e per l’esperienza fatta con il supporto delle famiglie. Grandi plausi e richieste di riproporre l’intera performance da parte di tutti i partecipanti hanno emozionato le modelle.

L’evento è stato coordinato durante l’intero percorso laboratoriale, approvato dal PNRR, dalla professoressa Maria Elefante, esperta e titolare di cattedra presso l’Itis “G. Marconi” di Torre Annunziata e la docente di scuola primaria Carmela Vito, in qualità di tutor. La cura per l’aspetto tecnico e scenografico, nonché audio per le note musicali “Freed from desire” di Gala, è stata affidata è stata affidata alla competenza impeccabile del collaboratore scolastico Pasquale Cherillo.