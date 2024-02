A rischio chiusura il plesso Ruotolo all'Arenella: la denuncia

"Nell'ambito dell'operazione di chiusura di scuole e uffici pubblici per la riduzione dei fitti passivi l'Amministrazione agisce senza alcun criterio. All'Arenella stiamo assistendo ad una scelta incomprensibile, si vuole chiudere il Plesso Ruotolo che costa al Comune 40mila euro mentre altri istituti che pesano quasi mezzo milione di euro l'anno, sempre nella stessa Municipalità, non vengono coinvolti in questa grande opera di dismissione. Ci chiediamo il perché di questa scelta, perché penalizzare uno dei quartieri più popolosi di Napoli, dove i fitti da ridurre sono minimi e non si comprende ancora neanche quale sarà la nuova destinazione per i bambini; dove saranno allocati?

Non v'è oggi una soluzione accettabile né condivisa con le famiglie e la dirigenza scolastica, creando così oltre che un disagio, anche un malcontento. Occorrerebbe posticipare di almeno un anno tale scelta. Porteremo in aula questa questione e chiederemo spiegazioni all'Amministrazione. Non è così che si dovrebbe operare, compiendo scelte distanti dai cittadini che sono costretti solo a subirne le conseguenze. Napoli come abbiamo più volte ribadito merita ben altro". Così in una nota congiunta i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli, Iris Savastano e Salvatore Guangi ed il consigliere di Forza Italia della V Municipalità, Antonio Culiers