Giornata di sensibilizzazione dell’udito, visite gratuite al Policlinico Federico II

Venerdì 1° aprile, in occasione della prima Giornata di sensibilizzazione dell’udito patrocinata dalla Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale (SIOeCHCF), l’UOS di otologia clinica dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, guidata dal prof. Michele Cavaliere, organizza una giornata di visite gratuite dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 19 anni, che si svolgerà presso l’ambulatorio del piano terra dell’edificio 13.

Per accedere alle visite è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una mail all’indirizzo ambulatorio.oto@gmail.com. Le visite potranno essere prenotate fino ad esaurimento dei posti disponibili riservati all’iniziativa.

L’evento intende sensibilizzare bambini, ragazzi, famiglie e insegnanti sulla prevenzione dei danni da rumore in età scolastica ed ha l’obiettivo di individuare precocemente eventuali disturbi dell’udito nei giovani studenti, in cui i danni uditivi sono spesso causati da abitudini di ascolto errate (musica ad alto volume, impiego di auricolari per tempi prolungati, etc).