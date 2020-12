Sette trucchi per non ingrassare durante le feste di Natale

Sono tanti i piatti “irresistibili” che affollano le tavole durante le feste natalizie e mettono a dura prova la nostra resistenza. Non ingrassare durante questo periodo di vacanza sembra un’impresa impossibile. C’è chi si rassegna a un triste Natale scandito da privazioni e rinunce, e chi, invece, rimanda l’appuntamento con la bilancia al nuovo anno cedendo completamente alla gola. Ma esiste anche una terza via, la possibilità di godersi le feste natalizie anche a tavola senza rischiare di mettere su peso. In che modo? Seguendo sette piccoli trucchi. Ce li svela la dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci.

Consigli per le festività natalizie:

1. Evitare di arrivare affamati a cene o ai pranzi festivi. Altrimenti si correrà il rischio di consumare eccessive quantità di cibo che porteranno come conseguenza oltre che all’aumento di peso, a delle difficoltà digestive.

2. Limitare i condimenti. Gli alimenti consumati durante i pranzi e le cene risultano essere già molto calorici, quindi, sarebbe utile limitare eccessive quantità di condimento come l’olio, ma soprattutto evitare salse vari (es. maionese).

3. Mangiare lentamente. È una buona regola assaporare il cibo lentamente, aiutando in questo modo il processo digestivo e evitando di eccedere con le quantità.

4. Utilizzare trucchi in cucina. Per rendere i cibi più light utilizzare dei metodi di cottura alternativi alla frittura come ad es. la grigliatura, bagnomaria o al cartoccio.

5. Limitare il consumo di alcolici e bevande zuccherate. Ridurre tali consumi, significa diminuire notevolmente il surplus calorico. Assumendo cibi più salati, aumentare invece, il quantitativo di acqua introdotta, per evitare il fenomeno della ritenzione idrica.

6. Moderare il consumo di dolciumi. È possibile concedersi dei dolci, tipici delle festività natalizie, il trucco è non esagerare e soprattutto non utilizzare gli avanzi di panettoni, pandori come colazione nei giorni successivi, in quanto le calorie presenti in 100g di pandoro equivalgono ad un piatto di pasta.

7. Non saranno i giorni di festa ad incidere sul peso, ciò avverrà se l’assunzione eccessiva di cibo si protrae per tutte le festività natalizie.