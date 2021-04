Trombosi cerebrale e AstraZeneca, connessione e sintomi: rispondono i neurologi

Mentre la Danimarca sospende definitivamente l’uso del vaccino AstraZeneca per i casi, molto rari, di coaguli di sangue anomali, perdita di sangue, bassa conta piastrinica, collegati alla somministrazione delle dosi, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) pubblica un nuova Nota Informativa, a seguito della procedura condotta a livello europeo, in cui spiega che “il nesso con le trombosi è plausibile”. “Gli operatori sanitari - prosegue la Nota - devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia, e informare di conseguenza i vaccinati”. Il 7 aprile scorso, il PRAC (la Commissione di farmacovigilanza sulla valutazione del rischio di EMA) aveva concluso la sua indagine dichiarando che “i trombi inusuali associati a bassi livelli di piastrine” devono essere elencati come effetti collaterali molto rari di Vaxzevria (il vaccino di AstraZeneca), ma anche che “la combinazione caratterizzata da trombi e livelli bassi di piastrine è molto rara e i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione della malattia da COVID-19 superano i rischi ad esso collegati”. Le conclusioni degli esperti dell’EMA sono arrivate dopo un’analisi approfondita di 62 casi di trombosi cerebrale dei seni venosi e 24 casi di trombosi venosa splancnica, di cui 18 sono risultati fatali, riportati nel database sulla sicurezza dei farmaci dell’UE (EudraVigilance) al 22 marzo, relativi a segnalazioni giunte dai Paesi UE e dal Regno Unito, su un totale di circa 25 milioni di persone vaccinate con Vaxzevria. I dati più aggiornati, specifica l’Agenzia, non hanno modificato le raccomandazioni del PRAC. Al 4 aprile sono stati segnalati 169 casi di CVST e 53 casi di trombosi splancnica, a fronte di 34 milioni di persone vaccinate, ovvero circa 6,5 casi per milione di vaccinati. Qual è la relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l'insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia? E in presenza di quali sintomi, comparsi dopo la vaccinazione, il paziente deve cercare immediata assistenza medica? Ne abbiamo parlato con i dottori Vincenzo Andreone, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Direttore UOC Neurologia di Caserta, già dirigente medico del reparto di Neurologia & Stroke Unit del Cardarelli, e Rosaria Renna, dirigente medico del reparto di Neurologia & Stroke Unit dell’Ospedale Antonio Cardarelli.

- Dai dati raccolti nel database dell’EudraVigilance si apprende che su circa 34 milioni di vaccinati con AstraZeneca, 169 soggetti hanno manifestato una trombosi cerebrale dei seni venosi? Di che malattia si tratta?

“La trombosi dei seni venosi è un’ostruzione dei vasi che trasportano il sangue dal cervello verso le vene giugulari. L’insieme di tali vasi forma il sistema venoso cerebrale che si compone di un sistema superficiale e di un sistema profondo. Il sistema superficiale è formato dal seno sagittale superiore, dal seno sagittale inferiore e dalle vene corticali superficiali; il sistema profondo dal seno trasverso, dal seno retto, dal seno sigmoidale e dalle vene corticali profonde. Il sangue refluo degli emisferi cerebrali viene drenato nelle vene giugulari destra e sinistra. Si tratta di una condizione non facile da diagnosticare a causa della presentazione clinica variegata e spesso ingannevole, con una mortalità a 30 giorni di circa il 5%”.

- Quali sono i fattori di rischio?

“I fattori di rischio per lo sviluppo di una trombosi dei seni venosi sono distinti in genetici ed acquisiti. Tra i fattori genetici vanno annoverate le trombofilie, ovvero le tendenze all’ipercoagulazione. Le mutazioni più rilevanti sono quelle che conducono a un deficit di antitrombina III, proteina C e proteina S, la resistenza alla proteina C attivata, la mutazione G20210A del gene della protrombina e l’iperomocisteinemia. Tra i fattori di rischio acquisiti vi sono la gravidanza, il puerperio, l’utilizzo di contraccettivi orali e terapie ormonali, gli stati infiammatori (incluse le malattie autoimmuni), le infezioni, le patologie tumorali, la disidratazione ed i traumi cranici. Uno studio portoghese su oltre 600 pazienti affetti da trombosi dei seni venosi mostra che più del 44% dei pazienti presenta molteplici fattori di rischio: la terapia contraccettiva orale rappresenta il fattore di rischio più frequente (54%), seguito dalle trombofilie (34%), dal puerperio (14%), dalle infezioni (12%), dal cancro (7,4%) e dalla gravidanza (6%). È da sottolineare che l’utilizzo di contraccettivi orali aumenta il rischio relativo di trombosi dei seni venosi, ma è l’associazione tra contraccettivi orali e mutazioni genetiche trombofiliche che aumenta drammaticamente tale rischio. Occorre ricordare anche che nel 15% dei casi di trombosi dei seni venosi non è possibile identificarne la causa”.

- Qual è il tasso di incidenza in Italia?

“La trombosi dei seni venosi è una patologia rara, rappresentando lo 0,5-1% di tutti gli ictus. L’incidenza nella popolazione adulta è di 1,3-1,6/100.000 persone/anno e si manifesta più frequentemente nella popolazione femminile (74% dei casi). La fascia d’età più colpita è quella tra i 30 e i 50 anni”.

- Che relazione c’è tra il vaccino Vaxzevria e la CVTS?

“Esiste un possibile legame fra il vaccino anti-Covid di AstraZeneca e i casi molto rari di trombosi segnalati, in particolare di trombosi venose in sedi atipiche, come appunto i seni venosi cerebrali e le vene splancniche, con livelli di piastrine basse. L’Agenzia Europea del Farmaco ha riferito che la combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine basse è molto rara e i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione di Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali. Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione. Una spiegazione plausibile per la combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse appare essere una risposta immunitaria, che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina (trombocitopenia indotta da eparina, HIT) che sviluppano anticorpi”.

- Quanti casi di trombosi cerebrale dei seni venosi correlati alla somministrazione del vaccino di AstraZeneca, sono stati segnalati in Italia?

“I casi segnalati sono estremamente rari. La PRAC (Commissione di Farmacovigilanza e Sicurezza dei vaccini dell’Ema) ha concluso la nuova valutazione sul siero prodotto da AstraZeneca, passando in revisione i 62 casi di trombosi dei seni venosi cerebrali e i 24 casi di trombosi venosa splancnica inseriti nel database della farmacovigilanza europea entro il 22 marzo 2021. Di questi, 18 casi hanno portato alla morte dei pazienti. Secondo l'ultimo rapporto sulla farmacovigilanza del'AIFA, fra le persone che avevano ricevuto AstraZeneca fino al 26 marzo (1,6 milioni le dosi somministrate all'epoca), sono stati segnalati 7 casi (con due decessi) di trombosi dei seni venosi intracranici (CSVT) fino al 22 marzo e 4 casi (con due decessi) di trombosi di più vasi sanguigni in sede atipica, sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea. Tutti i casi sono avvenuti entro due settimane dalla vaccinazione. Il numero di casi segnalati è esiguo, se si considera che le persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca tra Europa e Regno Unito sono oltre 25 milioni”.

- Perché si stanno verificando complicazioni trombotiche rare di questo tipo? Quali sono, ad oggi, le ipotesi sulla correlazione?

“Alla base della relazione tra il vaccino e le trombosi c'è un'attivazione dei trombociti (piastrine del sangue). Le piastrine in generale agiscono riparando le lesioni vascolari, ad esempio le ferite, in modo da arrestare l'emorragia. Dopo la vaccinazione, le persone vaccinate sviluppano anticorpi. In rarissimi casi tali anticorpi possono legarsi alle piastrine, attivandole. L’attivazione delle piastrine innesca un meccanismo che porta alla formazione di coaguli nel sangue che possono arrivare ad "ostruire" il vaso sanguigno (causando una trombosi). Allo stesso tempo, l’attivazione e l’aggregazione delle piastrine determina una riduzione delle piastrine libere nel sangue (la cosiddetta “piastrinopenia” o “trombocitopenia”). Non è ben chiaro il meccanismo con cui si innesca lo sviluppo di questi anticorpi “cattivi”. Potrebbe trattarsi di un’azione del vaccino o di un'eccessiva risposta immunitaria del corpo o di una combinazione dei due. Numerose ricerche sono in corso su tale connessione”.