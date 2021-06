Terapia Multisistemica in acqua gratis per 15 bambini autistici di Afragola, iniziativa de La Battaglia di Andrea nell'ambito del progetto "Vita senza Barriere".

"Il nostro unico interesse è il benessere delle persone con disabilità e dei propri familiari - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - e dopo tante iniziative concrete in loro favore, abbiamo deciso di dar vita anche a quest'altro progetto, cercando di contribuire al benessere di bimbi con lo spettro autistico, dando loro la possibilità di ricevere gratis per 6 mesi la TMA, altrimenti a pagamento e purtroppo non sempre alla portata di tutti. Cercheremo di promuovere questa e tante altre iniziative anche in altre città campane e non solo - prosegue - progetti del genere devono espandersi in tutta Italia per aiutare piú bambini e famiglie e soprattutto - conclude - non saranno solo iniziative per bimbi autistici, infatti prossimamente presenteremo un'iniziativa per favorire l'inclusione e l'inserimento professionale nella società di persone con disabilità motorie".