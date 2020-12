Tamponi nei parcheggi dell'Anm: li effettueranno i medici di medicina generale

Inizierà domani 10 dicembre (ore 16) l’attività di esecuzione dei tamponi affidata ai medici di medicina generale. Proprio in questi giorni è stato completato l’allestimento delle strutture che serviranno ad ospitare medici e pazienti. «Strutture e percorsi sicuri - ribadisce Luigi Sparano (FIMMG) per garantire sia ai medici che ai pazienti il rispetto delle distanze e la massima protezione dal virus».

Una delle maggiori preoccupazioni era infatti legata all’impossibilità di eseguire i tamponi negli studi dei medici di famiglia, spesso sprovvisti degli spazi necessari. E proprio l’esigenza di individuare strutture ad hoc e percorsi sicuri è sempre stata la priorità di FIMMG. «Non possiamo permettere che i medici di famiglia e i pazienti - dice Corrado Calamaro (FiMMG) si espongano più del dovuto. Queste attività di controllo sono importantissime, ma la sicurezza viene prima di ogni altra cosa».

Tre le postazioni allestite per l’ASL Napoli 1 Centro: Parcheggio Palazzetto Mario Argento per i distretti 24-25-26-27; Parcheggio ANM di Chiaiano (per i distretti 28-29-30); Parcheggio ANM (Ex mercato ortofrutticolo - adiacenze Centro Direzionale) per i distretti 31-32-33. Anche per gli utenti dell’ASL Napoli 3 Sud saranno allestite delle postazioni fisse, tramite dei Track (camper) nei quali medici ed infermieri si adopereranno per svolgere i vari prelievi. A selezionare i pazienti che dovranno essere sottoposti a tampone saranno proprio i medici di medicina generale e si accederà solo su prenotazione.