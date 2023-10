Diagnostica vascolare, i migliori professionisti si riuniscono a Pozzuoli

Il 9 Ottobre 2023, l’Hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, Napoli, sarà il palcoscenico dell'edizione 2023 del Congresso regionale Siarpav, la Società italiana angiologia e patologia vascolare. L'evento si distinguerà per una nuova formula che promette di arricchire l’esperienza dei partecipanti, offrendo un taglio più pratico e interattivo. A dirigere le fila sarà il responsabile scientifico, la dottoressa Maria Amitrano, figura di spicco nel campo della diagnostica vascolare.

Tra le sessioni pratiche spicca un mini-corso di diagnostica vascolare, fondamentale per rimanere al passo con gli ultimi sviluppi in un campo in costante evoluzione. Inoltre, verrà proposto un altro mini-corso incentrato sulle tecniche di linfodrenaggio e bendaggio, offrendo competenze pratiche da adottare direttamente nel lavoro in clinica.

La sessione finale, intitolata “La parola ai soci: relazioni a tema libero”, darà l'opportunità ai soci di presentare le loro relazioni. Potranno condividere casi clinici, studi, e relazioni che riguardano le realtà e le modalità in cui operano nella loro pratica clinica quotidiana. Questa apertura permetterà di scambiare conoscenze, esperienze e ispirazioni tra i partecipanti, contribuendo così a un arricchimento collettivo. Durante il congresso, non mancheranno gli aggiornamenti cruciali in tema di terapia, basati sulle evidenze internazionali più recenti. Questo assicurerà che i partecipanti siano sempre all’avanguardia nelle ultime scoperte e innovazioni nel campo della diagnostica vascolare.