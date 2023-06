In Olanda la crema solare è gratis, Ascierto: "Replicheremo l'iniziativa anche in Italia"

Nei Paesi Bassi i dispenser di igienizzante sono stati convertiti in distributori gratuiti di crema solare. Si trovano ovunque: dalle spiagge alle scuole, dai parchi ai festival, e in tutti gli spazi pubblici aperti. L’obiettivo è contrastare l’aumento dei casi di melanoma registrato negli ultimi anni offrendo a tutti i cittadini un'adeguata protezione dai raggi ultravioletti del sole. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’ospedale di Venlo-Venray, con la Società Olandese contro il Cancro KWF, la compagnia assicurativa VGZ e vari comuni, è stato lanciato agli inizi di giugno durane un festival nella città di Breda. La campagna è stata concepita sulla falsariga di quella australiana e neozelandese che già da diversi anni utilizzano lo slogan “Slip, Slop, Slap” per incoraggiare i cittadini a indossare una maglietta, spalmarsi la crema solare e mettersi un cappello nei mesi più caldi. Lo scopo è sempre lo stesso: far sì che l’utilizzo della crema diventi una abitudine.

“Un plauso alla lodevole iniziativa che mette la salute dei cittadini al primo posto - ha commentato così l’iniziativa Paolo Ascierto, Direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale di Napoli -. E’ importante sensibilizzare sul concetto della prevenzione e quindi sul corretto utilizzo del filtro solare. Tra l’altro le creme solari hanno un costo, quindi ben vengano iniziative del genere che invogliano la popolazione a proteggersi. E’ una iniziativa che deve essere in qualche modo replicata anche nel nostro Paese, e come Fondazione Melanoma Onlus ci faremo sicuramente promotori. E perché no, speriamo di iniziare proprio dalla Regione Campania portando l’iniziativa sulle spiagge dei nostri litorali”.

Come in Olanda - dove 1 olandese su 6 riceve una diagnosi di cancro alla pelle nel corso della sua vita e 1 su 50 svilupperà un melanoma - anche in Italia i tumori della pelle sono in aumento. Secondo gli ultimi dati Airtum, nel nostro Paese si contano circa 15mila nuovi casi all'anno e 2 mila decessi, tanto che il melanoma è diventato il terzo tumore più frequente nella popolazione al di sotto dei 50 anni. Sappiamo che la sua insorgenza è dovuta a fattori genetici ma anche ambientali, tra cui l’esposizione ai raggi UV, in rapporto a dosi assorbite, tipo di esposizione (intermittente) ed età (i ragazzi sono a maggior rischio). “Pertanto - sottolinea Ascierto - la regola d’oro per prevenire la malattia è evitare di esporsi nella fascia oraria più pericolosa (dalle 12 alle 16) e, quando ci si espone, applicare ogni due ore, e subito dopo il bagno, un filtro solare con fattore 50+. I bambini, invece, nonostante l’alta protezione, non devo stare al sole. A queste buone abitudini ricordiamo l’importanza della prevenzione secondaria, e cioè di sottoporsi periodicamente a visite specialistiche e all’autoesame dei nei”.