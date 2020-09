Disabilità, "Per me il lockdown non è finito": iniziativa contro le barriere architettoniche

Domenica 4 ottobre ricorre la “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche – FIABADAY”.

Giunta alla sua 18ma edizione, la manifestazione si svolgerà in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quest’anno il titolo scelto è “Per me il lockdown non è finito”, un modo per sottolineare come per molte persone con disabilità e ridotta mobilità la "normalità" consiste nel rimanere confinate in casa, a causa di barriere architettoniche domestiche e condominiali. Ostacoli che spesso, tuttavia, potrebbero essere facilmente rimossi.