Maresca punta sul voto disgiunto: “Ecco come si fa”

Un "tutorial" per illustrare le modalità del voto disgiunto, il meccanismo che permette di esprimere due voti: un voto per il candidato sindaco e un voto per una lista che ne sostiene un altro. L'autore è Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli sostenuto dai partiti del centrodestra e da liste civiche, che ieri sera ha pubblicato un video sui social network dal titolo "Voto disgiunto: come si vota?". Il video si apre con una cittadina che chiede a Maresca: "Ho un nipote che è in un'altra lista ma voglio dare il voto a lei, come potrei fare?".

Interviene Maresca: "E' facile, fai una 'x' su Catello Maresca sindaco e un'altra sul simbolo della lista di tuo nipote. Comunque, l'importante è: vota Catello Maresca sindaco". La candidatura a sindaco di Maresca è sostenuta da 8 liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Napoli Capitale, Cambiamo, Noi con l'Italia-Adc, Essere Napoli, Partito liberale europeo e Orgoglio Napoletano. Sono state escluse, prima dalla commissione elettorale poi dal Tar Campania e dal Consiglio di Stato, le liste "Prima Napoli" della Lega, le civiche "Catello Maresca" e "Maresca sindaco" e la lista del Partito animalista.