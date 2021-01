Vaccino Covid, secondo richiamo per De Luca: ha completato l'immunizzazione

Vincenzo De Luca ha completato l'iter di immunizzazione contro il Covid. Al Governatore della Campania è stata inoculata oggi la seconda dose del vaccino Pfizer-Biontech, come da programma, poco dopo le 9.00 all'ospedale Cotugno di Napoli.

De Luca si era sottoposto al vaccino lo scorso 27 dicembre nel primo Vaccine Day (in foto la somministrazione della prima dose al Governatore). Con De Luca hanno completato l'immunizzazione tutti coloro a cui era stato somministrato in quella data.

Record di vaccinazioni in Campania

Campania sugli scudi per quanto concerne la percentuale di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Secondo l'ultimo aggiornamento del report sui vaccini anti Covid in Campania le dosi somministrate sono già 102070 (il 100,09% rispetto alle dosi consegnate), ponendo la regione al primo posto in Italia. Per quanto concerne invece il calo delle forniture dei vaccini da parte di Pfizer i danni in Campania saranno contenuti. Saranno 32mila e non 36mila le dosi destinate alla Campania in questa settimana.